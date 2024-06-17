G7 продолжает на это смотреть и грустить.

Загадывать пока не стоит, но, похоже, саммит БРИКС в Казани в октябре этого года будет если не самым важным, то как минимум одним из важнейших в истории данного экономического объединения. Количество государств, выстроившихся в очередь на вступление, исчисляется десятками, причём многие из них ожидают своего часа уже неприемлемо долго. И вот, о том, что скоро процесс присоединения к БРИКС начнёт Малайзия, заявил премьер-министр страны Анвар Ибрагим.

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По словам Ибрагима, малазийское правительство приняло решение и скоро приступит к «официальным процедурам».

Напоминаем, что БРИКС сейчас является прямой альтернативой коллективно-западной экономической системе: под это дело страны-члены БРИКС сформировали собственный банк развития, работают над тем, чтобы начать использовать свою систему обмена межбанковскими сообщениями, ну и, в конце концов, полностью отвязаться от доллара, евро и прочих валют, репутация которых запредельно и, пожалуй, до невосстановимого уровня подмочена их владельцами.