Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«КАМАЗ» собрал первый прототип АКПП — все компоненты для коробки сделаны в России
Все ключевые компоненты, включая ПО, действительно производятся в РФ.

На предприятии «ЦФ КАМА», дочернем производственном комплексе ОАО «КАМАЗ», был собран первый прототип автоматизированной коробки передач, известной под рабочим индексом А1310. Данное событие является знаковым этапом в разработке элементов трансмиссии для грузового автопрома России.

реклама

Разработка новой коробки передач базируется на механической модели 1310ТО, которая ранее носила обозначение 9S1310TO, и представляет собой фундамент для её автоматизации. Все ключевые компоненты, включая программное обеспечение, производятся на территории Российской Федерации, что способствует увеличению уровня локализации производства транспортных средств.

Сборка первого экземпляра прошла на конвейере предприятия, после чего прототип подвергся дополнительной доработке в ремонтном цехе для исправления конструктивных и технологических замечаний.

Планируется, что испытания новой автоматизированной коробки передач пройдут на нескольких моделях техники «КАМАЗ», в том числе на автомобиле КАМАЗ-43118, самосвалах -65115, тягачах -65116 и -65117, а также на пожарном автомобиле КАМАЗ-63934 пятого поколения.

Образцы техники с новыми АКПП уже вызывают значительный интерес у потребителей отрасли, и ожидается, что в ближайшем будущем такие трансмиссии будут широко использоваться в производстве грузовых автомобилей.

#автомобили #камаз #акпп
+
Написать комментарий (0)
Новый Land Cruiser Prado можно купить в РФ у «официалов»: привезут из США за два-три месяца аж по двойной цене
Обновлённый Geely Coolray с атмосферным мотором стоит всего $8 тысяч
BMW показала обновлённое купе Series 2 и «заряженную» версию M2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Core i7-4770K vs Core i7-14700K – сколько fps в играх прибавили процессоры Intel за 10 лет
39
Forbes: Украина теряет драгоценные штурмовики Су-25 под ударами российских «Ланцетов»
6
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
6
ТОП лучших игровых видеокарт в различных ценовых сегментах на лето 2024 года
37
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июня
2
Мое мнение о сериале Fallout
20
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
25
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
67
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
6
О культуре и географии Соединенных Штатов
2

Сейчас обсуждают

Илья Денисов
14:59
Можно было даже за 27-28 взять за базу
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
Александр
14:59
Выйди в Киеве на одиночный пикет. Или застрелят или в на фронт отправят (впрочем разница не большая). Да и в гейропе видели мы как демонстрантов неугодных разгоняют. И не напрягаясь ваши любимые дерьм...
СМИ: Отказ от мирного плана Путина раскрывает истинные мотивы Запада на Украине
Илья Денисов
14:58
Снова клоуны
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
Илья Денисов
14:58
Хз если прислонять как нормальный человек к уху а не к руке то все работает отлично
ТОП-7 причин, почему Poco F6 – один из лучших смартфонов 2024 года
Китя
14:51
16гб памяти это минимум для игрового ПК. но системные требования растут и 32гб могут стать минимум.
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Алексей Рагозин
14:49
Прикольный фильм, хорошая картинка. Выключатель мозг и наслаждаешься.
Мое мнение о фильме Фуриоса: Хроники Безумного Макса
Opera Pony
14:48
Так и Crossfire изобрести можно, ога
AMD работает над уникальным дизайном GPU "Multi-Chiplet"
Алексей Савинов
14:48
на 7900хтх всё летает на максималках )
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
DIP48
14:47
Какой то детсад. Младший школьный возраст.
Итоги двух месяцев игры без доната в Genshin Impact
Легенда
14:46
The Talos Principle 2 Road to Elysium тоже на UE 5 . Очень красивая графика и игра кайфовая
16 ГБ ОЗУ в ПК больше не актуально — смотрим, сколько памяти выбирают покупатели летом 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем