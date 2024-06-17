Все ключевые компоненты, включая ПО, действительно производятся в РФ.

На предприятии «ЦФ КАМА», дочернем производственном комплексе ОАО «КАМАЗ», был собран первый прототип автоматизированной коробки передач, известной под рабочим индексом А1310. Данное событие является знаковым этапом в разработке элементов трансмиссии для грузового автопрома России.

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Разработка новой коробки передач базируется на механической модели 1310ТО, которая ранее носила обозначение 9S1310TO, и представляет собой фундамент для её автоматизации. Все ключевые компоненты, включая программное обеспечение, производятся на территории Российской Федерации, что способствует увеличению уровня локализации производства транспортных средств.

Сборка первого экземпляра прошла на конвейере предприятия, после чего прототип подвергся дополнительной доработке в ремонтном цехе для исправления конструктивных и технологических замечаний.

Планируется, что испытания новой автоматизированной коробки передач пройдут на нескольких моделях техники «КАМАЗ», в том числе на автомобиле КАМАЗ-43118, самосвалах -65115, тягачах -65116 и -65117, а также на пожарном автомобиле КАМАЗ-63934 пятого поколения.

Образцы техники с новыми АКПП уже вызывают значительный интерес у потребителей отрасли, и ожидается, что в ближайшем будущем такие трансмиссии будут широко использоваться в производстве грузовых автомобилей.