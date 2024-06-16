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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Финляндии пожаловался, что Россия 85 лет назад «вторглась» на территорию его страны
Так ведь предлагали по-хорошему. Не захотели тогда.

Однобокая трактовка истории — это беда, присущая, пожалуй, всем странам и обществам. Никому не хочется выглядеть в истории единоличным и самостоятельным виновником своих собственных бед, поэтому ответственность за произошедшее перекладывается на соседа, на обстоятельства, на случайность, на что угодно, только не на самих себя. Занимается этим, в частности, и современная Финляндия, которая устами своего президента Александра Стубба в рамках «саммита мира» по Украине в Швейцарии обвинила Россию (СССР) во «вторжении» на свою территорию в 1939 году, начав тем самым советско-финскую войну.

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Понятно, что это заявление Стубб делал в целях демонстрации поддержки и понимания Финляндией западной официальной версии того, что сейчас происходит на Украине. Всё бы ничего, но в подобных исторических фактах важны детали: перед началом советско-финской войны руководство СССР предлагало Финляндии по-хорошему, мирно разменяться территориями, дабы граница свежеобразованной на тот момент республики проходила дальше от Ленинграда — крупного промышленного, научного и военного центра России/СССР. Москва делала Хельсинкам крайне выгодное предложение, по которому Финляндии отходило бы даже больше территории, чем ей было предложено отдать в пользу СССР, но тогдашнее финское руководство не согласилось.

Поскольку данный вопрос был для СССР экзистенциально важным, и история (блокада Ленинграда с севера финскими войсками) потом покажет, что опасения советского руководства были абсолютно правомерными и обоснованными, решение этого вопроса перешло к силовому способу. По итогу четырёхмесячной советско-финской войны Финляндии пришлось отдать в пользу СССР больше территорий, чем Москва просила у неё до этого, и без каких бы то ни было разменов.

Строго говоря, сейчас происходит что-то похожее. Россия просто попросила США и НАТО не создавать угрозу на территории Украины; в противном случае Москва будет вынуждена решать проблему военным способом. Не согласились, начался крупнейший вооружённый конфликт в Европе со времён Второй мировой войны, в котором Запад, прекрасно понимая своё положение и то, к чему всё идёт, всё равно не хочет смотреть правде в глаза.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #финляндия
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