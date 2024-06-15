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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Новый Land Cruiser Prado можно купить в РФ у «официалов»: привезут из США за два-три месяца аж по двойной цене
Честное слово, переплата сумасшедшая.

В условиях действующих международных санкций прямые поставки новых автомобилей Toyota на российский рынок прекращены. Тем не менее, официальные дилеры в Москве уже предлагают возможность приобрести новый Land Cruiser Prado, импортируемый напрямую из США. Сроки доставки автомобиля составляют от двух до трех месяцев, включая процедуры таможенного оформления и уплату необходимых сборов.

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Toyota Land Cruiser Prado, новая модель которого теперь доступна на российском рынке, поставляется из Соединенных Штатов Америки. Важно отметить, что данный автомобиль, представленный как Land Cruiser J250 и лишенный традиционной приставки Prado, является не просто обновлением модели, а полностью новой разработкой, тесно связанной с моделями Lexus GX и версией 300, оснащённой безальтернативным полным приводом, раздаточной коробкой, межосевым дифференциалом и блокировкой заднего дифференциала. В топовых комплектациях есть гибридная силовая установка. если что.

Что касается нового Land Cruiser Prado из Америки, то покупателям доступна модель в конфигурации First Edition с 2,4-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 279 л.с., восьмидиапазонной автоматической коробкой передач, системой полного привода и дисковыми тормозами на всех колесах. Оснащение включает в себя светодиодные фары, интерьер с обогреваемыми тканевыми сиденьями, при этом конфигурации с более высоким уровнем оснащения предложат расширенные варианты отделки и функционального оборудования.

В России цена указанного автомобиля составит 11,5 миллиона рублей, что существенно выше стоимости той же модели в Соединенных Штатах Америки, равной 57 445 долларам, или приблизительно 5 миллионов рублей по текущему обменному курсу. Стоит отметить, что данная цифра является ориентировочной и может изменяться в зависимости от колебаний курса валют. Указанная стоимость представляет собой базовую комплектацию автомобиля.

#автомобили #toyota #land cruiser prado
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