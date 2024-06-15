Нужно также заключить брак с гражданином страны.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена готовится к анонсу масштабной инициативы поддержки мигрантов, сообщает CBS на основе сведений инсайдеров. В рамках новой стратегии, Белый дом планирует предоставить легальный статус тем мигрантам, которые прожили в США свыше десяти лет и заключили брак с гражданами страны.

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Согласно информации, предоставленной американским телеканалом, инициатива администрации включает в себя выдачу разрешений на трудоустройство и обеспечение защиты от депортации для нелегально проживающих мигрантов в Соединенных Штатах. Также предоставляется возможность получения грин-карты без необходимости покидать пределы страны тем, кто въехал в США нелегальным путем. В дополнение к этому, власти планируют упростить процедуру оформления временных виз Dreamers (H1-B), предназначенных для высококвалифицированных работников.

Как подчёркивает CBS, последний раз, когда подобные меры осуществлялись, был в 2012 году, во время президентства Барака Обамы. Тогда запустили программу DACA, которая позволила избежать депортации детей-мигрантов, живущих в США нелегально. Однако источники телеканала уточняют, что окончательное решение по новой миграционной политике администрацией Джо Байдена ещё не принято.