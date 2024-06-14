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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Рамный внедорожник Tank 500 получит для рынка РФ версию с более мощным мотором — есть фото
Свирепый дизайн и доминирование чёрного цвета.

На российском авторынке анонсировано появление новой топовой модели рамного внедорожника от китайского бренда Tank — речь идёт о Tank 500 Blacktrail, входящего в состав концерна Great Wall. Этот внедорожник отличается от предыдущих версий, представленных в России, уникальным дизайном и повышенной мощностью двигателя.

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Основные изменения коснулись внешнего вида: теперь автомобиль может похвастаться полностью чёрным экстерьером с тонированными фарами, черными колёсными дисками и декоративными элементами, а также яркими красными тормозными суппортами. В частности, чёрной окраской выделяются радиаторная решётка, задний бампер и кофр для запасного колеса.

Tank 500 Blacktrail оснащается более мощным бензиновым двигателем V6 объёмом 3,0 литра с битурбонаддувом и комбинированным впрыском, развивающим 354 л.с. и 500 Нм крутящего момента — это на 55 л.с. больше, чем у других модификаций Tank 500. К двигателю подключена девятиступенчатая автоматическая коробка передач.

Дополнительной особенностью является наличие двух топливных баков общим объемом 130 литров, что позволяет внедорожнику преодолевать более 1100 км без дозаправки. Как и предыдущие версии, Blacktrail оснащен системой интеллектуального полного привода с блокировками переднего и заднего дифференциалов.

Точный список оборудования и опций у новой версии пока официально не представлен, однако, судя по предыдущим моделям, ожидается, что Tank 500 Blacktrail будет включать такие опции, как трёхзонный климат-контроль, электропривод передних кресел, адаптивный круиз-контроль, рулевая колонка с электрорегулировкой, подножка с электроприводом и, возможно, дополнительные системы активной безопасности.

Цена на новую модель будет объявлена ближе к дате старта продаж, которая запланирована на следующий месяц. При этом известно, что Tank 500 в исполнении Adventure и Urban 2024 года сейчас доступны по цене от 6 499 000 рублей, а версия Premium предлагается от 7 099 000 рублей. Tank 500 Blacktrail обещает стать самым ярким и мощным предложением в линейке рамных внедорожников этой марки на российском рынке.

#автомобили #tank #great wall #tank 500 #tank 500 blacktrail
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OgoGoLog
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