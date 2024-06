Речь идёт о законопроекте No Limits Act of 2024, но тут есть нюансы.

Издание No Limits сообщает, что из-за американского законопроекта No Limits Act of 2024, китайские автопроизводители ведут переговоры о возможном формальном выходе с российского рынка.

Законопроект, представленный сенатором Майком Галлахером, предусматривает предоставление президенту США Джо Байдену широких полномочий для введения санкций против китайских фирм, включая тех, кто работает в автопромышленности.

Данный законопроект угрожает применением санкций к азиатским автопроизводителям, если они не оставят российский рынок в течение полугода после его принятия. Из-за этого, как отмечают источники No Limits, китайские компании серьезно воспринимают потенциальную угрозу и обдумывают стратегию отступления, которая может включать отказ от официального присутствия на рынке.

Рассматриваемое решение подразумевает возобновление деятельности под нефирменным брендингом и без прямой связи с головными компаниями. Этот план, фактически представляющий собой стратегию перехода на модель white label, уже демонстрируется некоторыми автопроизводителями как в контексте поставок, так и производства на местном уровне.