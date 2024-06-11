Но это цена акционная, рекомендуемая розничная на 600 тыс. дороже.

В России стартовали продажи нового спортивного исполнения кроссовера Voyah Free EVR. Заявленная производителем рекомендуемая розничная цена составляет 6 490 000 рублей. Однако для первых покупателей предусмотрена специальная акционная цена в размере 5 890 000 рублей, причём данное предложение ограничено и доступно только для ограниченного количества автомобилей.

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Спортивная версия Free EVR получила ряд визуальных и технических обновлений. К ключевым особенностям внешнего вида относятся новая радиаторная решётка с узким профилем и отличительным рисунком, а также декоративная светящаяся полоса, соединяющая фары. Внимание привлекают уникальные 20-дюймовые колёсные диски чёрного цвета и спойлер на крышке багажника, подчёркивающие спортивный настрой автомобиля.

Изменения затронули и интерьер кроссовера, где дизайнеры пересмотрели расположение некоторых функциональных элементов и органов управления. В частности, обновлена центральная консоль, селектор переключения передач перемещён на рулевую колонку. Для пассажиров задних сидений предусмотрен мультифункциональный дисплей, а на передней панели размещены три дисплея с диагональю 12,3 дюйма каждый, обеспечивающие удобный доступ к информации и управлению системами автомобиля.

В плане технической «начинки» Voyah Free EVR Sport Edition оснащается гибридной установкой. В её состав входит бензиновый турбомотор, который работает в паре с двумя электродвигателями, размещёнными на каждой оси. Общая мощность системы достигает 490 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент составляет 720 Нм.

Такая конфигурация позволяет автомобилю разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 4,8 секунды и достигать максимальной скорости в 200 км/ч. Батарея ёмкостью 39,2 кВт*ч обеспечивает запас хода до 1000 км по циклу WLTP, что делает этот автомобиль одновременно мощным, быстрым и эффективным с точки зрения расхода энергии.