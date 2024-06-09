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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российская компания пообещала 15 миллионов рублей первому, кто собьёт истребитель F-16
Расчёт ЗРК С-400 такой: «Как делить будем?».

Практика премирования российских военнослужащих, которые уничтожают переданные странами коллективного Запада непосредственно западные образцы вооружений, началась с тех самых пор, когда эти вооружения стали активно доставляться в зону боевых действий. Эскалация кризиса и отчаяние Запада дошли до того, что в пользу ВСУ передают уже и истребители F-16. Поскольку цель «жирная» во всех смыслах, и в боевом, и в денежном, и в информационном, то и премия за её уничтожение будет соответствующая.

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Так, уральская компания «Форэс» пообещала за первый сбитый F-16 премию в размере 15 миллионов рублей. Об этом на полях завершившегося вчера Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24) сообщил генеральный директор компании Сергей Шмотьев.

Как будет происходить выплата премии в том случае, если перехват и уничтожение F-16 будет осуществлено условным расчётом ЗРК С-400, которым управляет, как вы понимаете, далеко не один военнослужащий, пока не вполне ясно. В любом случае, материальное поощрение хорошего стремления — это дело нужное.

Несмотря на то, что ряд западных стран уже пообещали Украине свои истребители F-16 и даже активно обучают украинских лётчиков, пока что сроки передачи данных самолётов в ведение ВС ВСУ остаются расплывчатыми.

#россия #украина #политика #боевые действия #авиация #f-16 #истребители #боевая авиация
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Публикации «первого поражённого» истребителя Су-57 оказались фейком
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