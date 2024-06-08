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Редакция
События в мире Михаил Андреев
США приступили к выводу своих войск из Нигера
Власти США объявили о начале полного вывода американских войск из Нигера

Из африканских стран региона Сахель при непосредственном участии России продолжается добровольно-принудительный вывод всех иностранных военных контингентов. Так, сегодня Пентагон и Министерство национальной обороны Республики Нигер объявили о начале вывода американских войск с территории данного африканского государства.

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Договорённость о выводе американских войск была достигнута ещё несколько месяцев назад, но вчера вечером этот процесс начал реализовываться: начало было положено вылетом самолёта C-17 Globemaster III военно-воздушных сил США с авиабазы в Ниамее.

Завершиться процесс должен к 15 сентября текущего года, и чтобы ускорить работу по выводу войск, в Нигер прибыл дополнительный американский персонал, в задачу которого войдёт подготовка и техническое обслуживание выводимой из страны техники.

Как нетрудно заметить, если руководство страны, на территории которой размещается иностранный контингент, действительно того хочет, то военные базы последних собирают манатки и освобождают базы. В этой связи совсем больно и даже как-то по-человечески неловко наблюдать за политическим бессилием Германии, Южной Кореи и Японии. Что ж, каждому своя доля.

#россия #сша #политика #нигер
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