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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин заявил, что Россия при необходимости проведёт испытания ядерного оружия
В демонстрационных целях. Пока что необходимости в этом нет.

Последнее время западные СМИ нагнетают военную истерику, апогеем которой является истерика ядерная: дескать, не ровен час «сумасшедшие русские» нажмут на «кнопку», и привет, Fallout. Понятно, что держать население в страхе удобно, поскольку в таком случае легче отвлекать общественное внимание от бесчисленных внутренних проблем, замещая их «проблемами» внешними. Очевидно, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в рамках текущего вооружённого конфликта, однако ситуация потому и опасная, что является непредсказуемой: действия коллективного Запада, направленные на бесконечную эскалацию этого кризиса, могут привести к тяжелейшим последствиям.

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Пока что, впрочем, до этого не дошло, и соответствующий комментарий сегодня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-24) сделал президент России Владимир Путин, озвучивший российскую позицию по ядерному оружию. Как напомнил Путин, у России есть ядерная доктрина, подразумевающая использование ядерного оружия в исключительном случае — при угрозе самого существования российского государства с использованием конвенциональных вооружений или же в качестве ответного или ответно-встречного удара при использовании ядерного оружия против России.

Сейчас таких рисков нет, и необходимости применять ядерное оружие также нет. Но, добавил глава государства, Россия не исключает, что в ядерную доктрину придётся вносить изменения, принимая во внимание происходящие в мире и вокруг РФ события.

Что до ядерных испытаний, то Россия отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в ответ на отсутствие его ратификации со стороны США. Если будет необходимо, заявил Путин, Россия проведёт ядерные испытания. Сейчас такой необходимости нет.

#россия #политика #ядерное оружие
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