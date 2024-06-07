Допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях, и только после этого начинать думать о взносах.

У отдельных представителей российского руководства существует призрачная надежда на то, что когда-нибудь в не очень уж отдалённой перспективе отношения с коллективным Западом восстановятся, и повторится всё как встарь. Как эти отношения могут восстановиться, тем более в ближайшее время, после всего, что Запад себе позволил в вопросе украинского кризиса и после всех незаконных антироссийских рестрикций («санкций»), подобные деятели обычно не интересуются. Вот и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что РФ как «ответственная страна» полностью выполняет взятые на себя обязательства в вопросе финансирования Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Напомним, это то самое агентство, которое избирательно и бездоказательно применяло ограничения по отношению к российским спортсменам, запрещая им участие в международных спортивных соревнованиях.

Какой смысл продолжать финансировать WADA в условиях, когда Россию и так в одностороннем порядке исключили из всех «международных» (по сути — западных) спортивных соревнований, внятного объяснения нет. Поэтому совершенно справедливо, что российское общество с недоумением воспринимает подобное разбрасывание деньгами, которые и без WADA есть, куда направить, особенно сейчас, когда идут боевые действия и происходит новая индустриализация государства.