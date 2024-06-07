Это, конечно, не Братская ГЭС, но и цели такой не ставилось.

Традиционно считается, что гидроэнергетика является самой дешёвой, если, конечно, не учитывать стоимость строительства плотины. Кроме того, гидроэнергетика является единственной реалистичной и стабильной из сегмента возобновляемых источников. И вот, поскольку в России идёт новая индустриализация, которая невозможна без энергетики, то и новые электростанции тоже вводятся в эксплуатацию. Так, в Карелии состоялась церемония открытия двух Белопорожских ГЭС в Кемском районе.

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Суммарная электрическая мощность двух станций составляет 49,8 МВт, и ежегодно, по плану, они будут производить 230 миллионов кВт•ч электроэнергии. Для наглядности, этой выработки достаточно для обеспечения электроэнергией примерно 38 тысяч загородных домов или же примерно 80 тысяч квартир. Строительство станций продолжалось восемь лет.

Отмечается, что две ГЭС возводились в том числе за счёт средств Нового банка развития, учреждённого странами БРИКС. Понятно, что Россия более чем способна и самостоятельно создавать подобные инфраструктурные объекты, но, очевидно, для Нового банка развития БРИКС как для инструмента «мягкой силы» данной возглавляемой РФ и Китаем экономической организации просто было нужно удачное портфолио.