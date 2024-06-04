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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Турции заявил о желании страны присоединиться к БРИКС
В БРИКС появится член НАТО. Это интересно.

Экономическое объединение БРИКС становится всё более привлекательным для стран, которые устали от неравных экономических отношений с государствами так называемого объединённого Запада. Сейчас в БРИКС девять государств, и, очевидно, осенью в рамках саммита объединения в Казани в его состав будут приняты ещё, по меньшей мере, несколько стран.

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Тем временем количество желающих вступить в данный перспективный экономический блок продолжает увеличиваться: сегодня о желании его страны присоединиться к БРИКС заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе своего визита в Китай.

По словам Фидан, Анкара хотела бы стать членом БРИКС, и посмотрит, чего в данном деле удастся добиться в текущем году. Если Турция будет принята в данное объединение, то она станет первым членом НАТО, состоящим в БРИКС.

Напомним, что в БРИКС выстроилась очередь из десятков государств так называемого глобального Юга. Почему так происходит, понять совершенно несложно: совокупная экономика БРИКС уже давно превзошла экономику стран G7, а если возглавляемое Китаем и Россией объединение будет продолжать расширяться, то этот разрыв продолжит становиться всё более драматичным. Проще говоря, БРИКС объединяет в себе куда больший рынок и несопоставимо большие возможности, при этом на человеческих условиях.

#политика #экономика #турция #брикс
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