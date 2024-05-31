Большой ли в этом смысл и повреждена ли сама техника, осталось за кадром.

К сегодняшнему дню, согласно заявлению министра обороны России Андрея Белоусова, группировка войск «Север» продвинулась вглубь обороны ВСУ на Харьковском направлении на 8—9 километров. Безусловно, это крайне мало, и на интенсивность террористических с точки зрения международного гуманитарного права обстрелов Белгорода пока практически никак не влияет.

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Тем не менее, процесс идёт, и на сегодняшний день по окраинам Харькова уже добивают дроны-камикадзе «Ланцет». Сегодня в Сети появились кадры, на которых можно заметить автомобильную платформу-трейлер, используемую для перевозки бронетехники по дорогам общего назначения. Дрон-наводчик вёл трейлер, после чего по нему был нанесён удар «Ланцетом».

Насколько существенные повреждения нанесены платформе и уж тем более погруженной на неё бронетехнике, осталось за кадром, но с высокой долей вероятности как минимум сам грузовик пусть и на короткое время, но выведен из строя. А в данном конфликте, как вы понимаете, решают не то что часы, даже минуты.