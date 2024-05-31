Интересно, как к таким откровениям своего военного руководства относятся украинцы?

Ещё в начале 2023 года бывший министр обороны Украины Алексей Резников призывал страны коллективного Запада отправлять на Украину всё вооружение, что у них есть, дабы использовать страну как испытательный полигон для проверки вооружений в условиях реального вооружённого конфликта против армии первого класса (коих в мире всего-то три).

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Оказывается, данное высказывание — это не конкретное отступление Резникова от сценария, а как раз-таки именно сам сценарий. О том, что Украина помимо всего прочего исполняет для Запада роль испытательного полигона для вооружений, прямым текстом заявил главком ВСУ Александр Сырский в ходе разговора с главой Объединённого комитета начальников Штабов США Чарльзом Брауном. Отметим при этом, что Россия тоже испытывает свои вооружения в данном конфликте, причём зачастую испытывая их на западной технике, чего в других условиях добиться было бы невозможно.

По словам Сырского, которые он произнёс в этом разговоре-отчёте, Киев благодарит Вашингтон за помощь, отметив при этом, что «каждая единица» военной техники в рамках этого конфликта проходит испытание в «реальных боевых условиях», тем самым укрепляя не только американский, но и весь западный военный потенциал.

К сожалению, для украинского руководства — и политического, и военного — Украина является лишь полигоном и средством обогащения. Согласны ли с таким видением ситуации простые украинцы, вопрос, пожалуй, риторический. В конце концов, жить на этом «полигоне», нередко становясь участниками испытаний, приходится им. И в этом, собственно, и заключается основная трагедия Украины, поверившей в красивые рассказы и добровольно ставшей инструментом в сверхдержавных разборках.