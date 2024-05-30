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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Ростех начал испытания робота-сапёра МГР-4 «Шмель» в боевых условиях
Робот применяется для разминирования гражданских объектов в новых регионах России.

Ещё в прошлом году средства массовой информации сообщали о колоссальном уровне минирования территории на Украине в целом и в зоне конфликта в частности. Обезвреживать эти мины будут ещё на протяжении многих лет даже после окончания боевых действий, и их окончание, как нетрудно заметить, даже на горизонте не маячит. Тем не менее, в новых российских регионах по мере отодвигания линии боевого соприкосновения необходимо максимально быстро обеспечивать безопасность гражданских объектов и мирных жителей, поэтому сапёры работают круглосуточно и применяют различную технику, включая самую передовую.

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Так, сегодня госкорпорация «Ростех» сообщила о том, что начала реальные боевые испытания робота-сапёра МГР-4 «Шмель». Сейчас этот робот занимается разминированием гражданских объектов в новых российских регионах.

«Шмель» оснащён современным противоминным тралом, способным справляться с небольшими противопехотными минами в духе запрещённых, но всё равно применяемых Украиной «Лепестков». Вместе с тем конструкция «Шмеля» была адаптирована под размеры фуры с целью упрощения доставки машины к месту проведения сапёрных работ.

#россия #промышленность #«ростех»
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