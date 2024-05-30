Беспокоиться правильно, ведь эскалация — это всегда игра, в которую можно играть вдвоём.

Поскольку страны Запада демонстративно, не обдумав последствий своего решения, сожгли все мосты для приемлемого для себя окончания украинского кризиса, то теперь они обнаружили себя в неловкой ситуации: либо полная победа РФ и безоговорочное выполнение требований Москвы, которые будут очень жёсткими, либо постоянное наращивание эскалации в наивной надежде на то, что из этого что-нибудь «выгорит», и Кремль по какой-то причине пойдёт на попятную.

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Пересечение Западом его же собственных «красных линий» (важно: это не Россия чертила красные линии в вопросе уровня вовлечённости США и НАТО в украинский кризис за исключением прямой интервенции, это западные страны сами для себя их чертили, а теперь пересекают) постоянно усугубляет положение Украины и может привести к самому неблагоприятному исходу этого конфликта. Максимально обеспокоены происходящим в Венгрии — одной из немногих европейских стран, политическое руководство которой ещё сохранило трезвость мышления и способно анализировать события.

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Будапеште «в ужасе» от эскалационных заявлений западных стран, а также осудил риторику готовности к отправке западных военнослужащих на Украину.

Что до Венгрии, то, по словам Сийярто, пока у власти в стране находится действующая администрация, ни один венгр не отправится в зону российско-украинского конфликта. В Будапеште единственным возможным вариантом завершения кризиса считают немедленное прекращение огня и начало переговоров. О чём, впрочем, можно переговариваться, вопрос хороший, ведь реальное положение дел «на земле» подразумевает, что Киеву придётся капитулировать и на международном (ООН) уровне признать изменившиеся границы государств, а Западу — выплачивать в пользу России огромные репарации за нанесённый западным оружием ущерб и компенсации за те же незаконные рестрикции с безусловным их снятием.