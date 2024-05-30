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События в мире Игнатий Колыско
Ярославский «Автодизель» представил 12-цилиндровый двигатель с топливной системой Common Rail мощностью 1054 л.с.
Он мощнее предшественника на 25 % и более экономичный.

На международной выставке ComVex 2024, проходящей в Москве, компания «Автодизель» представила свою новинку – 12-цилиндровый дизельный двигатель ЯМЗ-855 мощностью 1054 л.с. Новый агрегат превосходит предыдущие модели на 25% по максимальной мощности и отличается внушительным рабочим объёмом 25,9 литра.

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ЯМЗ-855 оснащён системами турбонаддува, жидкостного охлаждения и прямого впрыска топлива. Впечатляют его характеристики: крутящий момент достигает 4300 Нм при повышенной производительности масляного и водяного насосов.

Изменения коснулись и степени сжатия, увеличенной для достижения большей эффективности, а оптимизированные системы охлаждения обеспечивают улучшенный теплообмен. Усовершенствованная конструкция турбокомпрессора в сочетании с системой Common Rail и микропроцессорным управлением на базе датчиков способствует более точной подаче топлива, улучшая пусковые характеристики и сокращая потребление топлива и уровень шума.

Срок службы двигателя ЯМЗ-855 оценивается в 50 000 моточасов, что указывает на его надежность и долговечность. Агрегат предназначен для использования в различных отраслях промышленности и машиностроения, обеспечивая большой ассортимент применения от газодобывающей до железнодорожной техники.

«Автодизель» зарекомендовал себя как ведущий производитель дизельных агрегатов, применимых в широком диапазоне транспортных и промышленных сферах, удерживая при этом значительный сегмент российского рынка.

#двигатели #сделано в рф #автодизель #ямз 855
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