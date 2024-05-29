«Краснополю», как вы понимаете, «мангалы» не помеха.

Вооружённые силы Украины продолжают терять переданные прошлой осенью американские танки M1 Abrams. Массовый падёж «Абрамсов» начался во время боевых действий в районе Авдеевки и к западу от неё, и продолжается сей процесс и по сей день. Поначалу танки американского производства подбивались FPV-дронами и ПТРК «Корнет», теперь уже дошло до прямых попаданий управляемыми артиллерийскими снарядами «Краснополь».

реклама

Так, сегодня в тематических группах в социальных сетях появилось уже по меньшей мере третье видеосвидетельство того, как «Краснополь» поражает M1 Abrams. Наличие видеосвидетельств объясняется просто: в небе над поражаемой целью всегда висит средство (беспилотник) подсвета, который с помощью лазерного луча и осуществляет целеуказание для «Краснополя».

Напомним, что в 2023 году Минобороны России заявило о необходимости на несколько порядков нарастить выпуск «Краснополей». И вот, процесс, судя по частоте появления кадров с использованием именно этих снарядов, пошёл.

Следует помнить, что украинский кризис является в основном артиллерийским конфликтом с безумным расходом снарядов. Точность этих попаданий весьма невелика, что можно наблюдать в многочисленных кадрах из зоны боевых действий, изрытых воронками от снарядов. Крайне наивно при этом полагать, что в каждой воронке находились цели. Учитывая, что перед Минобороны поставлена задача разумно использовать ресурсы военной промышленности, вполне естественно, что ставка делается в том числе и на «Краснополь».