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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин дал развёрнутый ответ по поводу легитимности власти на Украине
Украине пора думать, что это значит.

Хотя для России вопрос легитимности президента Украины Владимира Зеленского уже не вопрос — он нелегитимен с 21 мая — но дать по этому поводу официальный комментарий, снабдив его фактами из украинского основного закона (Конституции), необходимо. Сегодня президент России Владимир Путин, который по образованию вообще-то юрист, о чём многие либо забывают, либо предпочитают в принципе не вспоминать, дал развёрнутый ответ на тему того, кто/что сейчас является легитимной властью на Украине.

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По словам Путина, предварительные оценки, основанные на изучении Конституции Украины, приводят к тому, что единственной легитимной властью на Украине сейчас являются Верховная Рада и её спикер (председатель). Именно их полномочия автоматически продлеваются в случае военного положения и именно парламентские выборы официально запрещаются во время военного положения.

Относительно запрета президентских выборов во время военного полоэения в украинской Конституции, отметил Путин, не сказано, а раз не сказано, значит по правилам законотворчества, президентские выборы не отменяются.

Президент России отметил, что происходящее начинает обретать логику, если представить себе, что зарубежные кураторы Украины пытаются возложить на действующую украинскую исполнительную власть все непопулярные решения, в том числе относительно снижения призывного возраста по мобилизации. Окончательный же ответ на вопрос о легитимности действующей украинской власти, заявил Путин, должна политическая и правовая система Украины, отметив что это «не так уж и сложно».

#россия #украина #политика #боевые действия
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