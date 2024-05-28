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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Росатом» построит в Узбекистане современную атомную электростанцию малой мощности
«Малой» мощности — это 330 мегаватт.

По мере того, как страхи «Чернобыля» и «Фукусимы» в обществе, а, главное, в правящих элитах сохранивших вменяемость государств рассасываются, становится очевидным тот факт, что атомная энергетика, особенно, если она выполнена с учётом всех наработанных за десятилетия норм, принципов и систем безопасности, это очень выгодный и удобный способ наращивания энергетического потенциала.

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Понимают это и в Узбекистане, где вчера завершился государственный визит Владимира Путина вместе с руководителями государственных корпораций и федеральными министрами. Одним из подписанных между Россией и Узбекистаном соглашений стало соглашение о возведении в Джизакской области атомной электростанции малой мощности.

Проект предусматривает строительство станции с шестью энергоблоками с реакторами РИТМ-200Н электрической мощностью в 55 МВт каждый. Итого суммарная мощность электростанции составит 330 МВт, что достаточно для запитывания крупного города на несколько сотен тысяч жителей с развитой промышленностью.

Строительные работы начнутся уже этим летом. Сколько времени потребует реализация проекта, не уточняется. Известно то, что к строительным работам будут привлечены в том числе местные узбекские подрядчики.

#россия #политика #экономика #энергетика #атомная энергетика #узбекистан #«росатом»
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