В подробности, впрочем, вдаваться не стал.

Полностью утратившие связь с реальностью отдельные представители коллективного Запада, не на шутку паникуя, глядя на ситуацию на поле боя с украинской точки зрения, становятся всё более непредсказуемыми и, как следствие более опасными (причём в первую очередь для самих себя). Сегодня в рамках заседания глав министерств обороны стран-членов Евросоюза с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга на полном серьёзе будет обсуждаться вопрос выдачи Украине разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов по территории России, не являющейся непосредственно зоной конфликта.

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Пожалуй, не нужно объяснять, насколько это серьёзная эскалация и иной качественный уровень ударов, к которым будут причастны непосредственно западные наводчики и операторы соответствующих систем вооружений. Отдельным посмевшим что-то ляпнуть на эту тему странам (Британии) в МИД РФ несколько недель назад был устроен такой разнос с угрозой бить по британским объектам в различных частях света, что британская пресса этот инцидент по приказу сверху даже никак не осветила.

Тем не менее, соответствующее заседание в ЕС пройдёт, и не исключено, что в его рамках будет принято вышеизложенное крайне опасное решение. На этот случай у ВС РФ и политического руководства страны имеется ответ, о чём заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, военные и верховный главнокомандующий (президент) знают, какие контрмеры будут применяться, и ведут к ним подготовку.

По предельно понятным причинам, в детали Песков вдаваться не стал. Вариантов, на самом деле, много, вплоть до нанесения прямых ракетных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса на территориях западных стран. Главное, что все предупреждены о последствиях, и здесь уже, как говорится, мяч на стороне коллективного Запада. Пока что Запад прикрывается инфантильными комментариями о том, что западное переданное Украине оружие перестаёт быть западным и становится украинским, но Москву подобные детсадовские заявления совершенно не устраивают.