Спустя треть утраченных «Абрамсов» выводы были сделаны.

В начале 2023 года США, глядя на масштабы потерь бронетехники ВСУ и полностью вычищенные арсеналы восточноевропейских стран от танков советского образца, решили в рамках эксперимента (а по-другому это не назвать) предоставить Киеву тридцать одну единицу танков M1 Abrams.

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Американские танки были переданы ВСУ в весьма «урезанном» виде: без электронной системы управления огнём, без бронелистов из обеднённого урана и даже без такой банальной вещи, как динамическая защита. По какой-то причине в Вашингтоне продолжают верить в «варварскую» Россию, которая даже таких примитивных вещей в конструкции танка не знает, и сняли всё «ценное» с «Абрамсов» перед отправкой на Украину, дабы ничего «ценного» не попало в руки ВС РФ в случае захвата танков.

Как итог, ВСУ приходится прибегать к «кустарщине»: наваривать противодроновые сетки, «мангалы», а также прикреплять старую советскую динамическую защиту «Контакт-1» на борта «Абрамсов». Сегодня, например, в Сети появились кадры с подготовленным к боевым действиям представителем американской танкостроительной отрасли в роще где-то в зоне конфликта.

Отметим, что M1 Abrams — не первые западные танки, подвергавшиеся таким модификациям на месте. Ранее таким же образом в защитную «экипировку» облачали немецкие Leopard 2.