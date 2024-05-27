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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
Вопрос пока что в качестве, материалах и прочих немаловажных подробностях.

По словам нового министра обороны России Андрея Белоусова, в России производство беспилотников катастрофически зависимо от импортных комплектующих. Дошло до того, что даже такие примитивные вещи, как электродвигатели, которые можно без особых проблем выпускать миллионами штук ежегодно, и те — закупаются где-то за границей (скорее всего, в Китае).

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Учитывая крайне неадекватные обменные курсы валют, происходит серьёзнейшая переплата, из-за чего любые разговоры в духе «купить в Китае дешевле, чем производить у себя» можно классифицировать как намеренный обман с трудно объяснимой целью. Тем более что, оказывается, в Перми есть специалисты, которые разработали двигатель для беспилотников, производство которого обходится примерно на треть — на 30 % — ниже, чем закупка аналогов.

Так, в Пермском национальном исследовательском политехническом университете создали малогабаритный турбореактивный двигатель с «интеллектуальной системой подачи топлива». Как уточняется, особенности конструкции этой интеллектуальной системы подачи топлива и позволяют значительно снизить стоимость производства оснащённых ею двигателей, не теряя при этом в эффективности и прочих ключевых характеристиках.

Пойдёт ли эта разработка куда-нибудь дальше испытательного университетского стенда, вопрос, что называется, со звёздочкой. Хоть правительство России и призывает сокращать уровень бюрократизации в вопросах импортозамещения и индустриализации, но без масштабных проверок подобных механизмов дело обходиться в принципе не может, тем более что речь идёт о БПЛА для перевозки грузов и проведения сельскохозяйственных работ. То есть, в отраслях, где ошибка — это в лучшем случае загубленный урожай на площади в пару квадратных метров, а в худшем — гибель людей.

#россия #промышленность #беспилотники #импортозамещение
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