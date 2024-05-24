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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
«Тихий» сверхзвуковой самолёт X-59 от NASA и Lockheed Martin поднимется в небо в 2024 году
Он заново откроет эру пассажирского «гиперзвука» из-за соответствия жёстким требованиям пролётов над населёнными пунктами.

Экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59 от NASA и Lockheed Martin, предназначенный для проверки возможности полётов без резкого звукового удара, планируют поднять в небо в текущем году. Билл Нельсон, директор американского космического агентства, на заседании сенатского комитета США подчеркнул, что целью испытаний является демонстрация бесшумных сверхзвуковых полётов, что может привести к снятию давних ограничений на пролёт таких аппаратов над территориями отдельных стран.

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X-59, который воплощает в себе концепцию «приглушенного рёва» благодаря своему инновационному строению, не создает традиционного грохота звукового удара при преодолении скоростного барьера в 1234,8 км/ч. Директор NASA предсказывает, что полёты нового самолета не будут вызывать сильных звуковых эффектов, обычных для сверхзвуковой авиации.

Длиной в 30 метров с размахом крыльев в 9 метров, X-59 спроектирован с целью достижения скорости в 1488 км/ч. Это делает его не просто прототипом, а испытательной платформой, нацеленной на сбор данных для разработки последующих поколений сверхзвуковых пассажирских самолетов. Результаты его тестов могут способствовать отмене многолетнего запрета на сверхзвуковые полеты над населёнными пунктами, существующего уже более полувека в США и за его пределами.

Ближе к началу полетов X-59 начнётся сбор информации о характере звуков, издаваемых самолётом, и последующая оценка реакции общественности на эти звуковые условия.

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