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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Электрический кроссовер Evolute i-Joy получит тяговую батарею российского производства
Адаптация под суровые климатические условия является её отличительной чертой.

Компания «Системы автономной энергии», входящая в группу «ИТЭЛМА», разработала отечественную тяговую батарею для электрокроссовера Evolute i-Joy. Новый аккумулятор, собирать который будут на заводе «Моторинвест» в Липецке, обладает увеличенной емкостью 60 кВт•ч против нынешних 50 кВт•ч и обеспечит повышение запаса хода автомобиля до 480 км.

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Отличительной чертой российской разработки является адаптация под суровые климатические условия страны. Включённый в конструкцию экструдированный теплообменник позволит эксплуатировать автомобиль при температуре до минус 40 градусов Цельсия.

Прежде чем новая батарея станет частью электромобилей, она пройдёт серию лабораторных испытаний, в том числе на короткое замыкание, переразряд, перезаряд и устойчивость к огню.

В батарее используется номинальное напряжение более 350 В и максимальный ток 260 А при разряде и 200 А при заряде, что гарантирует оптимальную работу системы. Кроме того, батарея оборудована внутренней системой управления и телематики.

Evolute i-Joy, который является перелицованным китайским Seres 3, оснащён электродвигателем на 176 лошадиных сил, с крутящим моментом 225 Нм. В текущей комплектации кроссовер способен проехать до 405 км после полной зарядки. Цена новой модели начинается от 3 990 000 рублей, однако после учета предложений фирменной скидки и льготного автокредитования стоимость может снизиться до 2 490 000 рублей.

Ввод в эксплуатацию российской батареи в серийных машинах Evolute i-Joy остается пока неопределённым по срокам, но подчёркивается, что данный электрокроссовер будет первым, получившим новую разработку.

#электромобили #автомобили #батареи #evolute #сделано в рф
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