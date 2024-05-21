Прогресс нельзя остановить, ничего удивительного.

Volvo в сотрудничестве с компанией Aurora, основанной экс-руководителями Google, Uber и Tesla, внесла революционное новшество в автомобильную промышленность, представив серийный полностью автономный грузовик на базе новой модели Volvo VNL. Автомобиль, предназначенный для дальних перевозок, оснащён системой автономного вождения 4-го уровня от Aurora и обладает уникальной способностью к перевозке грузов без участия водителя.

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Ключевые особенности беспилотника включают многочисленные камеры и датчики, обеспечивающие навигацию и безопасность. Это беспрецедентный шаг, который может кардинально трансформировать сектор доставки, хотя пока преждевременно говорить о полномасштабном рыночном перевороте. Передовой завод Volvo займется производством этих беспилотных моделей.

Необходимо также учитывать сложности, с которыми уже столкнулись другие игроки рынка, включая высокие издержки на разработку и лицензирование, а также риски ДТП. Aurora, несмотря на избежание серьезных проблем до начала 2023 года, сообщила о потерях в размере 165 миллионов долларов в первом квартале того же года, ставя под вопрос способность компании нести такие убытки в долгосрочной перспективе.

Aurora планирует выпустить в 2023 году лишь 20 единиц таких автомобилей для тестирования систем и совершенствования логистики операций без участия водителя, включая загрузку и разгрузку, а также обслуживание. К 2025 году ожидается увеличение объёмов производства до 100 грузовиков в год, но даже к 2030 году не стоит ожидать значительного воздействия на рынок, поскольку масштабы производства останутся ограниченными в сравнении с общей потребностью грузоперевозок.