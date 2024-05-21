Визит, к слову, необъявленный. Это свидетельство осознаваемых Берлином неразрешимых проблем у ВСУ.

По мере того, как положение дел Киева в зоне боевых действий усугубляется не по дням, а по часам, в Киев целыми когортами с необъявленными визитами приезжают представители стран коллективного Запада. Сегодня в столицу Украины с необъявленным визитом приехала глава МИД Германии Анналена Бербок.

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Во время визита Бербок пообещала Украине постоянную военную «помощь», в частности, в вопросе укрепления украинской системы противовоздушной обороны. Кто укрепит противовоздушную оборону самой Германии, которая в огромных количествах отправила в пользу Киева свои самые передовые зенитно-ракетные комплексы IRIS-T, уничтожающиеся на несколько порядков быстрее, чем они производятся, Бербок при этом не волнует.

Зато её совершенно справедливо беспокоит собственная безопасность. Так, согласно сведениям немецкой прессы, в план Бербок входил визит в Харьков, но в последний момент от этого визита глава немецкого внешнеполитического ведомства отказалась.

Причина такого решения предельно понятна: линия боевого соприкосновения медленно, но верно возвращается к границам Харькова, а в городе каждый день уничтожаются всё новые и новые военные объекты ВСУ. Место отнюдь не безопасное, и показушный риск здесь совершенно ни к чему, ведь останавливать работу ВС РФ на время присутствия в Харькове Анналены Бербок не станут.