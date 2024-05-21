Но при этом не выступают против преследования руководителей России.

Вчера днём прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан запросил ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях, коими официальный Иерусалим занимается в секторе Газа. Перечень инкриминируемых Нетаньяху и Галанту нарушений международного гуманитарного права весьма продолжительный.

реклама

Но, как вы уже поняли по заголовку данного материала, главный и, по большому счёту, единственный покровитель Израиля — Соединённые Штаты — крайне неодобрительно высказался по поводу запроса прокурора МУС. Не преувеличим, если скажем, что Вашингтон закатил самую настоящую истерику: стал огрызаться и даже сметь грозить членам МУС так называемыми санкциями.

Пока что вопрос выдачи ордера на арест премьера и министра обороны Израиля остаётся подвешенным в воздухе, ну а в Госдепе США объяснили, почему Вашингтон позволил себе такую неадекватную реакцию, особенно учитывая тот факт, что за похожий ордер МУС на арест президента России Владимира Путина, причём по заведомо ложному обвинению, американцы не просто не оспаривали, а даже одобряли.

Отдуваться пришлось официальному представителю Госдепа Мэттью Миллеру — человеку, совершенно не соответствующему своей должности ни по уровню подготовки, ни по уровню образованности и квалификации. По словам Миллера, дело в том, что в палестино-израильском конфликте ни одна из сторон не признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда. В российско-украинском же конфликте Россия юрисдикцию МУС не признаёт, а Украина ратифицировала Римский статут, поэтому, дескать, юрисдикция МУС автоматически распространяется на конфликты, в которых Римский статут ратифицирован хотя бы одной из сторон-участниц этого конфликта. Проще говоря, перед нами очередной пример выражения «Это другое». В реальности никому не интересно, что подписала и что поддерживает Украина — ордер же выдан не на арест украинских политических деятелей, хотя, по хорошему, именно их в первую и последнюю очередь и необходимо арестовывать. Напоминаем, сегодня киевское руководство перестало быть легитимным; последуют ли после этого изменения в ходе ведения Россией специальной военной операции, покажет время.