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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Продажи новых коммерческих грузовиков в РФ выросли на 31 % — безоговорочным лидером стала «Газель Некст»
Речь идёт о лёгких грузовиках.

Торговля новыми лёгкими коммерческими автомобилями в России продемонстрировала в апреле значительный рост, составивший 30,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. За отчётный месяц было реализовано 9 374 единицы такой техники.

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С ростом на 3,4% по отношению к марту 2024 года, доминирующее положение на рынке занимают российские производители. «ГАЗ» сохранил за собой лидирующие позиции, охватив более половины рынка с продажей 5 241 автомобиля. Остальные места в топе заняли отечественные компании – «УАЗ», «Соллерс» и «Лада», показав увеличение объёмов продаж.

Китайский Dongfeng, закрывающий собой первую пятёрку, отметил незначительное сокращение продаж до 184 машин. Самым востребованным коммерческим автомобилем апреля стала «ГАЗ Газель Некст», занявшая более 35% от общего числа продаж.

В общем зачёте за первые четыре месяца 2024 года на отечественном рынке нашли своих покупателей 32 405 лёгких коммерческих автомобилей. Это на 37,6% превышает показатели за тот же период в прошлом году.

#автомобили #газ #газель next #газель некст
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