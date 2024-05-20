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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский атомный суперледокол проекта «Лидер» введут в эксплуатацию позже, чем планировалось
Причём аж на два с лишним года.

У России впереди огромное количество работы в деле гражданского судостроения: нужно наращивать количество собственных контейнеровозов, танкеров, газовозов, ледоколов. Неслучайно в этой связи и назначение Николая Патрушева, по сути, куратором российской судостроительной отрасли на обозримую перспективу.

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Ряд политологов предполагают, что восстановление отношений между РФ и Европой неизбежно, потому что географию не обманешь, да и отношения эти больше нужны Европе, чем России, и в этой связи в ближайшие 5—10 лет неизбежно возникнет новый разговор о необходимости реализации проекта Северного морского пути. Если в советские годы данный маршрут не имел большого смысла ввиду отсутствия Китая в качестве крупнейшей экономики мира, то сейчас перевозка товаров из Поднебесной в ту же Европу через данный маршрут не только значительно сократит время в пути и, как следствие, расходы топлива и конечную стоимость доставки (и стоимость самих товаров), но и позволит проходить по крайне безопасному коридору, в котором нет ни пиратов, ни террористов, ни каких бы то ни было очагов напряжённости.

Россия тем временем работает на перспективу и активно наращивает свой атомный ледокольный флот. Самым навороченным российским ледоколом должен стать головной корабль «Россия» проекта 10510 «Лидер». Станет, но значительно позже, чем планировалось изначально: согласно комментарию первого вице-премьера и экс-главы Минпромторга Дениса Мантурова, строительство головного (первого) атомного ледокола проекта «Лидер» теперь рассчитывают завершить к 2030 году. Ранее это должно было произойти ориентировочно в 2027 году.

Ледокол «Россия» проекта «Лидер» отличается исполинскими габаритами (почти 210 метров в длину и 48 в ширину) и возможностью ломать ледяной покров толщиной до четырёх метров.

К концу 2023 года уровень готовности героя материала составлял всего чуть больше 11 %. И это при учёте, что строительство началось летом 2021 года. В общем, темпы, конечно, не ударные, но и судостроительных верфей в России после утраты в 1991 году верфей, оставшихся на Украине, осталось не так много; а где попало их, как нетрудно догадаться, не организуешь — климат не тот.

#россия #экономика #промышленность #судостроение #ледоколы #атомные ледоколы
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