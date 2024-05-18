Бояться будешь. ТЫ — будешь.

Сегодня уже никто не может отрицать тот факт, что Россия и Китай формируют глобальный экономический альянс и новую финансовую систему. Особенно отчётливо это стало заметно после того, как первый государственный визит президента России Владимира Путина после переизбрания был именно в Китай, где вместе с огромной делегацией чиновников и федеральных министров прошла встреча с высшим китайским политическим классом, включая председателя КНР Си Цзиньпина.

реклама

В рамках этого визита было подписано огромное количество экономических соглашений, а непосредственно личные отношения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином описываются как максимально дружественные и доброжелательные. Не могли на это не отреагировать и в Белом доме, который чувствует, что под его ногами уже горит земля. Так, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Россия и Китай сближаются, а их действия «враждебны» интересам стран коллективного Запада.

По мнению Кирби, РФ и КНР «бросают вызов международному порядку, основанному на правилах», укрепляя и развивая свои двусторонние отношения, и в США встревожены этим положением дел.

Напомним, что никто за пределами коллективного Запада этот «порядок, основанный на правилах», не воспринимает и не поддерживает. Потому что правила, написанные напёрсточниками, и которые в любой момент могут меняться, правилами быть не могут. История отношений между РФ и Западом для всех думающих мировых лидеров стала очень наглядной, ведь нетрудно догадаться, что могут сделать с ними, если даже против России не побоялись провернуть всё, что было сделано.

Опасение Вашингтона вполне обоснованно. Впрочем, если политика США изменится и к власти придут хотя бы минимально вменяемые элиты, то Дядю Сэма можно будет встроить в новый многополярный миропорядок. Возвращения обратно, кто бы что ни говорил и кто бы о чём ни мечтал, уже не будет.