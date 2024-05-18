Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Белый дом: Россия и Китай бросают вызов «порядку, основанному на правилах»
Бояться будешь. ТЫ — будешь.

Сегодня уже никто не может отрицать тот факт, что Россия и Китай формируют глобальный экономический альянс и новую финансовую систему. Особенно отчётливо это стало заметно после того, как первый государственный визит президента России Владимира Путина после переизбрания был именно в Китай, где вместе с огромной делегацией чиновников и федеральных министров прошла встреча с высшим китайским политическим классом, включая председателя КНР Си Цзиньпина.

реклама

В рамках этого визита было подписано огромное количество экономических соглашений, а непосредственно личные отношения между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином описываются как максимально дружественные и доброжелательные. Не могли на это не отреагировать и в Белом доме, который чувствует, что под его ногами уже горит земля. Так, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Россия и Китай сближаются, а их действия «враждебны» интересам стран коллективного Запада.

По мнению Кирби, РФ и КНР «бросают вызов международному порядку, основанному на правилах», укрепляя и развивая свои двусторонние отношения, и в США встревожены этим положением дел.

Напомним, что никто за пределами коллективного Запада этот «порядок, основанный на правилах», не воспринимает и не поддерживает. Потому что правила, написанные напёрсточниками, и которые в любой момент могут меняться, правилами быть не могут. История отношений между РФ и Западом для всех думающих мировых лидеров стала очень наглядной, ведь нетрудно догадаться, что могут сделать с ними, если даже против России не побоялись провернуть всё, что было сделано.

Опасение Вашингтона вполне обоснованно. Впрочем, если политика США изменится и к власти придут хотя бы минимально вменяемые элиты, то Дядю Сэма можно будет встроить в новый многополярный миропорядок. Возвращения обратно, кто бы что ни говорил и кто бы о чём ни мечтал, уже не будет.

#россия #сша #политика #китай
+
Написать комментарий (0)
На первых порах летать на аппаратах AeroHT нельзя будет в черте китайских городов
WSJ: Киев просит Вашингтон разрешить наносить удары по целям в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем недорогой игровой компьютер, который позволит за копейки поиграть во все новые игры
157
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Май)
21
Обзор монитора Xiaomi Redmi G24 165 Гц за 8000 рублей
19
Al Mayadeen: БРИКС готова предложить альтернативу в случае краха доллара
7
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
22
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
24
Мое мнение о Helldivers 2 на PC (Eurogamer)
3
На Западе усмотрели "тревожный сигнал" в создании Китаем специализированного носителя дронов
+
Мое мнение о Skull and Bones на PC (Eurogamer)
4
Карандаши акварельные "Луч" - мой первый опыт
19

Сейчас обсуждают

miguel99
15:17
Ну вот попробуй, атакуй изолированную XP-систему, которую сейчас и подключать смысла к интернет нет. Или отключить софт, которому раньше и подключение к интернет не нужно было.... Потом расскажешь об...
Неактуально для 2024-го: в рамках эксперимента Windows XP в считанные минуты нахваталась вирусов и троянов после выхода в интернет
OldBrave
15:14
А зачем?
Недорогие натрий-ионные батареи от стартапа бывшего инженера Tesla могут удешевить электрокары
TM1
15:06
когда уже будет обзор памяти по соотношениям цена-скорость-кадры и почему больше 7000 память не особо нужна
ASUS представила белую материнскую плату Z790-AYW WIFI W с поддержкой DDR5-8000+
Сергей Гончаров
15:01
Потому что ты дурачок. В отсеки 5.25" диски прекрасно ставятся в салазках или охлаждающих конструкциях, а тебе недалекому и не понять. Ты хоть 5,25" вообще видел че за отсек ?
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Алексей Полянский
14:59
Норм корпуса только пару лет как начали появляться, да и то - до идеальных еще годы инноваций. Слава богу у сфф есть норм модельки сейчас. Интересно, почему нет тренда на пустые отверстия для вентилят...
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Mekanika
14:57
Где там тот еблан из ёбурга со знаниями унитаза Мишка Климарёв со своими заявляениями, что старлинк, как и ЖоПойЭс нельзя блочить?
Sony готовит новую PSP с поддержкой видеоигр для PlayStation 4
Rduina
14:56
почему бы и нет
Core i5-9500 vs Core i5-14500 – почему процессоры Intel прибавили так мало fps за 6 лет
Михаил Авраменко
14:53
А почему бы не вспомнить как в самые первые дни СВО миллионы окраинских поцреотов драпали из куева и ещё некоторых крупных населенных пунктов? Или это другое?
Украинцы любыми способами пытаются избежать призыва в армию
Михаил Авраменко
14:51
Побежать-то побежали, но в настоящее время подавляющее большинство вернулись обратно. А вот в твоём Свинорейхе такой фокус не прокатит, могилизированных поросяток разве что некроманты смогут вернуть в...
После 18 мая в ряды ВСУ может отправиться каждый десятый мужчина призывного возраста
TM1
14:50
у более старых магнитных дисков есть преимущество: на них можно хранить архив гораздо дольше, чем на ссд, так как нет утечки заряда из ячеек. Для ежедневной работы -ссд, а архив важных вещей - магнитн...
Пять типов компьютерных корпусов, которых не хватает на рынке (субъективное мнение)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем