Если Запад продолжит срываться с цепи и поставлять дальнобойное вооружение.

Российская армия сейчас занимается созданием так называемой санитарной зоны на севере Харьковской области, дабы пресечь возможность ВСУ обстреливать Белгородскую область из РСЗО и ствольной артиллерии, а также дать системам ПВО больше времени на реакцию на запуск беспилотников. Факт того, что идёт именно создание санитарной зоны, а не наступление на Харьков, подтвердил сегодня президент России Владимир Путин.

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Пока что всё идёт максимально аккуратно и неторопливо, но проблема заключается в том, что страны коллективного Запада продолжают снабжать Украину средствами всё большей дальности поражения, а это значит, что условных 50—70 километров вглубь территории Украины уже будет недостаточно для защиты российской территории. Теперь этот момент прояснил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, занявший после начала специальной военной операции максимально жёсткую позицию.

По словам Медведева, натовские стратеги, об интеллектуальном уровне которых он крайне невысокого мнения, делают всё возможное, чтобы в результате их действий России не осталось ничего другого, как устанавливать контроль над всё большей территорией Украины. Передача вооружений всё большей дальности приведёт к тому, что России придётся отодвигать линию боевого соприкосновения всё дальше и дальше.

«Если так пойдёт дальше, гарантированная санитарная зона будет где-то на границе с Польшей. Или уже в самой Польше. А это совсем опасно», — отметил Медведев, напомнив о том, что Россия готовится к проведению учений с нестратегическим ядерным оружием, часть которых по мощности зарядов превышает атомные бомбы, сброшенные США на Хиросиму и Нагасаки.

Как справедливо отметил Медведев, Киеву в принципе нельзя оставлять оружие, тем более дальнобойное, поскольку подписание договоров ничего не гарантирует: представитель условной новой украинской власти может взять и наплевать на договор. Проще говоря, Медведев намекает на то, что если с Украиной (по большому счёту, с США) и будут какие бы то ни было переговоры, то Киеву будет законодательно запрещено иметь вооружения определённого класса. И России придётся контролировать исполнение Киевом этого запрета. Собственно, всё к тому и идёт.