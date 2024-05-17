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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Стартовало производство модернизированного электропоезда ЭП2ДМ с полностью российскими комплектующими
В производстве комплектующих для электропоездов участвует более 80 российских предприятий.

Новая модель электропоезда ЭП2ДМ, разработанная отечественными инженерами и производимая на Демиховском машиностроительном заводе (входит в состав Трансмашхолдинга), получила зеленый свет к серийному производству после успешного прохождения сертификации.

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Электропоезд с экологически чистым туалетным комплексом теперь будет устанавливаться не только в головных, но и в промежуточных вагонах, что было осуществлено в ответ на запросы эксплуатирующих организаций и предложения пассажиров.

На начало апреля текущего года состоялся осмотр новой модели электропоезда комиссией, в которую вошли представители ОАО «РЖД», Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожной гигиены, а также компании «ТМХ-Пассажирский транспорт». По результатам проверки было дано положительное заключение, и на основе рекомендаций комиссия советовала начать выпуск электропоездов с туалетными комплексами в промежуточных вагонах.

Основными заказчиками являются Российские железные дороги и Центральная пригородная пассажирская компания. ЭП2ДМ представляет собой полностью отечественную разработку с дизайном, созданным при участии Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.LAB», что отражает принятую в ТМХ концепцию «ДНК бренда». В производстве комплектующих для электропоездов участвует более 80 российских предприятий.

Конструкторы Трансмашхолдинга, учитывая требования комфорта пассажиров и операторов перевозок, интегрировали в промежуточные вагоны ЭП2ДМ туалетные комплексы нового образца. Они оснащены удобствами, соответствующими экологическим нормам: туалетным модулем, мусоросборником, умывальником и другими необходимыми элементами.

Подтверждающий сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза позволит ДМЗ в течение ближайших пяти лет производить электропоезда новой серии. Электропоезда ЭП2ДМ стали выпускаться на заводе с июня 2023 года и уже нашли свое применение в эксплуатации на маршрутах, включая четвертый Московский центральный диаметр и другие железнодорожные направления России.

#поезда #сделано в россии
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