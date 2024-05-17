Остальные либо продолжают работать, либо ждут первой же возможности вернуться.

Хотя ряд западных компаний, вынужденных уйти из России под давлением своих правительств, и рассказывал сказки про «незначительность» российского рынка, в реальности же они сами на этот рынок заходили (никто не звал), а для огромного количества фирм российский рынок был одним из важнейших в их деятельности. Те, кто умеют считать деньги, всё прекрасно понимают, и вот, как показало исследование Венского института международных экономических исследований, умеющих считать деньги в западном бизнесе большинство.

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А если конкретнее, то абсолютное большинство. Согласно имеющимся у Венского института международных экономических исследований данным, лишь 9,5 % западных компаний действительно и полностью покинули российский рынок. 58,3 % западных компаний продолжают работать, как ни в чём не бывало, а 32,2 % «приостановили» свою деятельность, ожидая первой же возможности вернуться на рынок.

В качестве причин ухода с российского рынка называются сложности с проведением оплаты товаров и услуг, нарушение логистических цепочек, репутационные издержки и прочие мелочи, о которых те компании, что оказались поумнее и хитрее, даже не задумывались, и выиграли от своего решения.

Как отмечается в исследовании, те компании, которые остались в РФ, не просто удержали своё положение на российском рынке, но и в значительной степени выиграли из-за снижения конкуренции. Так, согласно статистике, выручка оставшихся в России западных фирм выросла на 6,7 %. Так сказать, остальным в назидание.