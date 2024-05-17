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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России налажено производство роботов-манипуляторов для промышленных предприятий
Сейчас все предприятия оснащены импортными манипуляторами. И это, как нетрудно понять, проблема.

Ни одно современное промышленное предприятие нельзя представить без различных механизмов, сервоприводов, манипуляторов и максимальной автоматизации процессов. Не последнюю роль в этой автоматизации играют роботы-манипуляторы, участвующие в производственном цикле и осуществляющие либо перемещение производимой продукции от одного этапа к другому, либо выполняющие различные повторяющиеся действия — например, сварку кузовов на тех же автомобильных заводах.

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Сейчас Россия, которая проходит новый период индустриализации, продолжает закупать манипуляторы немецкого или японского производства в обход незаконных рестрикций, однако в перспективе, причём не такой уж отдалённой, может обзавестись собственными. Так, пермская компания «Промобот», специализирующаяся на разработке и производстве промышленных роботов-манипуляторов, наладила выпуск шестиосевых коллаборативных манипуляторов Promobot M13, в которых первая часть названия это, непосредственно, наименование производителя, а вторая — максимальная масса деталей, которые может перемещать манипулятор.

Согласно комментарию разработчиков робота-манипулятора, он может применяться в широком спектре предприятий: металлургических, фармакологических, пищевых, автомобильных и многих других. Сам манипулятор позволяет сваривать, собирать, перемещать, поднимать, упаковывать детали массой до 13 килограммов. Состоит из трёх частей: непосредственно манипулятора, блока питания и панели управления, не требующей никакой сложной настройки и продвинутых навыков программирования.

Насколько данный робот импортозамещён, пока не уточняется. Манипулятор примет участие в выставке «Металлообработка 2024» с 20 по 24 мая — там-то, скорее всего, данная немаловажная подробность и будет озвучена.

#россия #экономика #промышленность #станкостроение
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