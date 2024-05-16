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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкий концерн Rheinmetall вознамерился построить на Украине завод по производству средств ПВО
В открытую отмывают деньги и даже не стесняются.

Немецкий концерн Rheinmetall, специализирующийся на выпуске различных типов вооружений, включая небезызвестные танки Leopard, уже, по сути, не стесняется того, что осваивает бюджетные средства. Потому что иным образом логически объяснить тот факт, что Rheinmetall намерен построить на Украине завод по производству средств противовоздушной обороны, невозможно.

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А ведь именно такую идею озвучил сегодня председатель правления концерна Армин Паппергер в ходе собрания акционеров. По словам Паппергера, Rheinmetall вошёл в список важнейших «союзников» Украины и в скором времени будет готов начать производство, что называется, непосредственно «на месте».

По всей видимости, акционеры Rheinmetall люди не особо сведущие в реалиях украинского кризиса, поэтому сидели с лапшой на ушах и не задавали Паппергеру неудобные вопросы. По словам Паппергера, на Украине якобы уже действует совместное предприятие с украинским «Укроборонпромом» и достигнуто соглашение о строительстве завода по выпуску артиллерийских боеприпасов. Теперь же будет якобы организовано третье предприятие.

Чего Паппергер не стал объяснять своим акционерам, так это таких «мелочей», как постоянные российские ракетные удары по объектам военно-промышленного комплекса и энергосистеме Украины. Как военное производство может функционировать в условиях жесточайшего дефицита электроэнергии (на Украине последние два дня происходят веерные отключения во всех регионах) и под угрозой ракетного удара, совершенно непонятно. В общем, кто-то совершенно бесцеремонно осваивает деньги, чтобы затем списать их на «российский удар». А вы что думали? Коррупция — это вообще явление никому не чуждое.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #психиатрия #промышленность #rheinmetall
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