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Редакция
События в мире Михаил Андреев
«Украинизации Грузии не произойдёт»: мэр Тбилиси о протестах в городе
Ну, тут Украина сама виновата в том, что её используют в качестве страшилки. Ибо событие и его последствия наглядны и очевидны.

На днях грузинский парламент в третьем и окончательном чтении принял закон об иностранных агентах. Теперь физические и юридические лица, получающие финансирование из-за рубежа, будут обязаны данный факт публично фиксировать, что, как вы прекрасно понимаете, автоматически ударит по их возможностям, охвату аудитории и многому другому. Несмотря на то, что аналогичный закон уже без малого сто лет работает в «цитадели демократии», из донжона данной цитадели уже поступила угроза в адрес Грузии, что если Тбилиси продолжит наступать на «свободу», то её может ожидать введение односторонних незаконных рестрикций («санкций»).

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Под это дело различные некоммерческие и неправительственные организации уже вывели на улицы в грузинской столице «протестующих», а на саму демонстрацию даже посмели явиться главы МИД трёх прибалтийских тигров. Всё это очень сильно напоминает события в Киеве в конце 2013—начале 2014 года, которые в конечном счёте привели к расколу Украины, попытке силового воздействия на очаги сопротивления, радикализации киевской власти, утрате официальным Киевом «нюха» и рамок приличия, и в конечном счёте — к российской специальной военной операции на Украине, итогом которой в лучшем (для самой Украины, естественно) случае станет сильно изменённая государственность страны, а в худшем, ну, вы понимаете.

И вот, мэр Тбилиси и член совета правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе использовал события на Майдане в Киеве и всё, что в дальнейшем пережила и продолжает переживать Украина, как страшилку для грузин. По словам Каладзе, происходящее сейчас в грузинской столице очень напоминает ему украинские события десятилетней давности. При этом, добавил политик, «украинизации Грузии не произойдёт».

На самом деле, похвально, что официальный Тбилиси извлёк уроки из украинской трагедии, и не желает повторения тех же самых процессов. Кроме того, в Грузии ещё свежи воспоминания президентства Михаила Саакашвили, в результате которого страна потеряла Абхазию и Южную Осетию без каких бы то ни было реалистичных сценариев их возвращения под грузинский контроль.

#украина #политика #грузия
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