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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин прибыл в Китай с первым зарубежным визитом после переизбрания
По сложившейся между лидерами двумя стран традиции.

Поскольку страны Запада своими агрессивными действиями в отношении России и Китая сплотили их, создав тем самым сверхдержавный альянс, чего в мировой истории ещё, пожалуй, не наблюдалось, то нет ничего удивительного в том, что у Владимира Путина и Си Цзиньпина соответственно сформировались совместные традиции. В прошлом году после переизбрания на должность председателя КНР первый зарубежный визит Си Цзиньпина был в Москву, и вот, после переизбрания на должность президента России первый зарубежный визит Владимира Путина — в Пекин.

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Очевидно, что тем разговора между двумя лидерами будет огромное количество: от дальнейшего развития двусторонних отношений до обсуждения дальнейшего мироустройства после окончания западоцентрического периода. Если вы помните, то в прошлом году в Москве Си Цзиньпин заявил, что мы наблюдаем мировые изменения, которых не было на протяжении ста лет. Сегодня же это стало заметно особенно отчётливо.

Обе стороны называют двусторонние отношения стратегически важными, а уровень этих отношений — беспрецедентно высоким. Поэтому будет особенно интересно узнать, какие заявления сделают главы России и Китая по итогам этого визита.

#россия #политика #китай
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