Главу правительства Словакии увезли в больницу, по предварительным данным, с огнестрельным ранением.

Словацкое издание Pravda буквально только что сообщило о том, что глава кабмина Словакии Роберт Фицо был ранен при стрельбе во время выездного заседания правительства страны. Нападавший на политика задержан, самого Фицо, как сообщается, увезли вертолётом санитарной авиации в больницу с огнестрельным ранением в область живота.

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Каковы были мотивы покушения на жизнь главы правительства Словации, а это именно покушение на жизнь, предстоит выяснить следствию. Сейчас необходимо надеяться на то, что словацкие врачи сохранят жизнь и здоровье Фицо; его состояние, по сообщениям СМИ, оценивается как тяжёлое.

Напомним, что Роберт Фицо пришёл к власти на фоне крайне высокой степени недовольства гражданами Словакии уровнем вовлечения их страны в украинский кризис. Сразу же после занятия должности Фицо объявил, что Словакия больше ни копейки не потратит на военную помощь Киеву. Отметился многочисленными заявлениями, разоблачающими коллективный Запад и истинную роль Украины в текущем противостоянии сверхдержав (в данном случае США и РФ). Проще говоря, Фицо является адекватным и трезво смотрящим на происходящие в мире события политиком.