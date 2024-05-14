Так пересмотрели же, вроде: вся промышленность, какая только может, «эвакуируется» в США и Китай.

Когда Евросоюз (США в этой истории не столь важны, поскольку товарооборот с Россией и ранее был смехотворным) принимал решение о беспрецедентном незаконном санкционном воздействии на РФ, то европейские планировщики фантазировали себе быстрый экономический коллапс России и последующее изменение её политики. Вышло всё, как вы теперь прекрасно понимаете, «немножко» не по плану: проблемы в экономике закономерно в первую очередь начались в самой Европе, всё благополучие которой на протяжении последних 40—50 лет зиждилось отнюдь не на «демократии» и «свободе», и даже не на чуде инженерной мысли, а исключительно на дешёвых российских энергоресурсах, которые и позволяли европейской продукции быть конкурентоспособной в условиях и без того очень высокой добавленной стоимости.

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Теперь всё кардинально поменялось: дешёвых ресурсов больше нет, а те российские энергоресурсы, что поступают в Европу через перекупов, обладают отнюдь не той стоимостью, какой обладали при прямых поставках из РФ. В результате в большинстве стран Евросоюза стагнация, а в отдельных случаях (в Германии, например) и вовсе рецессия. Те отрасли промышленности, которые могут, релоцируются в США или Китай, где энергия не в пример дешевле европейской, а те, которые переехать не в состоянии, закрываются.

И вот, президент Франции Эмманюэль Макрон не придумал ничего лучше, как призвать Евросоюз «перезапустить» свою бизнес-модель с расчётом на то, что дешёвой российской энергии в Европе больше не будет.

О каком-таком «перезапуске» говорит Макрон, сказать сложно. Бесконечно субсидировать электроэнергию для промышленности за счёт налогоплательщиков невозможно: деньги рано или поздно кончатся. Мириться с Россией, выплатив ей компенсацию за всё незаконное санкционное давление, сняв все нелегитимные рестрикции и сформировав под руководством Москвы новую архитектуру европейской безопасности, Запад также пока не намерен. Впрочем, нет ничего лучше для «нулевого углеродного следа», чем такая же нулевая промышленность. Может, это и есть план, который видит Макрон?