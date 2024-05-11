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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский танк Т-90М «Прорыв» успешно выдержал несколько попаданий FPV-дронами и продолжил движение
Так происходит, когда техника экипирована под выполнение задачи.

В ходе конфликта на Украине мы видели бессчётное количество материалов, в которых дорогущая бронетехника обездвиживается или же поджигается с последующим полным уничтожением при помощи дешёвых юрких FPV-дронов. Это обстоятельство вызвало изменение подхода к проведению боевых действий, а в «экспертной» и «аналитической» среде и вовсе поставило под сомнение целесообразность применения бронетехники в столь насыщенных дронами конфликтах.

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Пока что, впрочем, альтернативы бронетехнике нет, и если её снаряжать согласно боевой задаче и условиям её выполнения, то можно добиваться высоких результатов. Так, например, сегодня в Сети появились кадры, на которых российский танк Т-90М «Прорыв», являющийся самым современным из семейства Т-90, выдержал два попадания FPV-дронами, причём в места, которые считаются наиболее уязвимыми у любого танка — в двигательный отсек и в башню.

При этом необходимо отметить, что конкретно герой материала, вопреки названию этого взятого из YouTube видео, не обладал ни защитными козырьками («мангалами»), ни какими бы то ни было иными самодельными приспособлениями. На каком участке линии боевого соприкосновения происходило это событие, не уточняется, но, судя по движению танка в направлении населённого пункта, находящегося под украинским контролем (что заметно в конце ролика по соответствующей расцветке «стелы»), танк поддерживает наступление на одном из многочисленных участков.

#россия #украина #политика #боевые действия #танки #fpv-дроны #т-90м #т-90 #т-90м «прорыв»
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