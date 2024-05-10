Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне утверждают, что пресекли «несанкционированное использование» терминалов Starlink российской армией
А российская армия об этом знает?

И различные «эксперты» и «аналитики», и непосредственно участники боевых действий на Украине отмечают, что главной проблемой в данной военной операции являются не гаубицы M777, ни даже HIMARS, ни какая бы то ни было западная военная техника вообще, а система двойного назначения — спутниковый интернет Starlink, который с барского плеча Илона Маска используется ВСУ бесплатно и применяется, как вы понимаете, для связи между подразделениями ВСУ и для управления теми же беспилотниками.

реклама

Система качественная и полезная, поэтому для аналогичных целей её стали применять и в Вооружённых силах России. С поправкой, конечно, на то, что Starlink покрывает линию боевого соприкосновения лишь на несколько километров вглубь контролируемой Россией территории. Но даже этого оказалось достаточно для того, чтобы Пентагон забил тревогу и попытался пресечь использование Россией терминалов Starlink в зоне конфликта.

И вот, сегодня замминистра обороны США по космической политике Джон Пламб заявил, что попытки несанкционированного использования Starlink российской армией якобы «пресечены». Никаких доказательств своих заявлений Пламб не предоставил. Возможно, имеет смысл спросить у ВС РФ, знают ли они, что терминалы Starlink у них больше не работают, или же это очередные сказки Пентагона.

Следует помнить, что Россия сейчас развивает свой аналог Starlink под названием «Сфера». Пока что процесс находится на зачаточных стадиях развития, однако если идею удастся реализовать, а сделать это нужно обязательно, то у российских пользователей появится как минимум резервный, аварийный доступ к Сети из любой точки сначала России, а затем и всего глобуса в целом. Впрочем, сейчас об этом говорить крайне преждевременно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #spacex #интернет #starlink #связь #спутниковый интернет
+
Написать комментарий (0)
«Идёт жестокий бой»: Зеленский подтвердил начало наступления ВС РФ в Харьковской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Dungeons of Sundaria - еще одна action RPG от небольшого разработчика игр
+
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
53
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
50
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
46
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
82
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
57
Мое мнение о Marvel Spider-Man 2 (PushSquare)
1
Мое мнение о Assassin's Creed Mirage на PS5 (PushSquare)
1
У консольного подразделения Xbox возникли большие финансовые проблемы
4
Китайский автопром нашел “черный ход” в США и Европу
4

Сейчас обсуждают

beltar
15:59
В 1440p и 4070Ti должна много где простаивать. Там просадка процентов 25 от 1080p, т. е. карту надо на 1 класс выше. 2160p Там просадка более чем двухкратная. Ну вот удвой 4070, как раз и будет карта ...
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
Cowboy Huggies
15:58
Одно и тоже, но меньше всего, а раз меньше, то живучесть выше.
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
beltar
15:55
Пока тянет, но ей уже 4 года в этом году будет. Впрочем, их уже и не продают.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Олег Лан
15:54
Продолжение следует! В Апреле 2024 вышло новое обновление прошивки от DJI для Mavic 3e и Mavic 3T. Китайская DJI просто запретила использовать уже проданные в Россию дроны данных марок. При обновлении...
DJI запретила гражданам РФ покупать и пользоваться своими дронами – как работает дружба по-китайски
beltar
15:54
Как может 3060 уперется в проц? На i3-8100 что-ли играет?
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
beltar
15:53
Cyberpunk 2077 даже без лучей на 100+ fps в 1440p не пойдет на ультрах на такой карте. Как владелец 3060, не считаю, что ее сейчас хватает в 2k, может в 2021-ом хватало.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Mallory
15:53
Он еще в более менее адеквате, иногда он вообще рассуждает про накрутки чтобы его статью заминусить.
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
Александр Ушаков
15:52
Владельцы 1700 за месяц уже по 3 раза БИОС обновляют. Пока не наебнут материнки производители не успокоятся..
Intel требует от всех производителей материнских плат LGA1700 выпустить специальное обновление Bios
beltar
15:51
У меня аж сало с монитора потекло.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
beltar
15:51
А у меня 3060 от KFA 2 и у нее 65-66 C под полной нагрузкой. Но ты и дальше покупай Palit, особенно по 70k в майнинг. 7700XT от Palit купи, но от нас отвали, нищеброд, пишущий "статьи" за 500 руб.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем