А российская армия об этом знает?

И различные «эксперты» и «аналитики», и непосредственно участники боевых действий на Украине отмечают, что главной проблемой в данной военной операции являются не гаубицы M777, ни даже HIMARS, ни какая бы то ни было западная военная техника вообще, а система двойного назначения — спутниковый интернет Starlink, который с барского плеча Илона Маска используется ВСУ бесплатно и применяется, как вы понимаете, для связи между подразделениями ВСУ и для управления теми же беспилотниками.

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Система качественная и полезная, поэтому для аналогичных целей её стали применять и в Вооружённых силах России. С поправкой, конечно, на то, что Starlink покрывает линию боевого соприкосновения лишь на несколько километров вглубь контролируемой Россией территории. Но даже этого оказалось достаточно для того, чтобы Пентагон забил тревогу и попытался пресечь использование Россией терминалов Starlink в зоне конфликта.

И вот, сегодня замминистра обороны США по космической политике Джон Пламб заявил, что попытки несанкционированного использования Starlink российской армией якобы «пресечены». Никаких доказательств своих заявлений Пламб не предоставил. Возможно, имеет смысл спросить у ВС РФ, знают ли они, что терминалы Starlink у них больше не работают, или же это очередные сказки Пентагона.

Следует помнить, что Россия сейчас развивает свой аналог Starlink под названием «Сфера». Пока что процесс находится на зачаточных стадиях развития, однако если идею удастся реализовать, а сделать это нужно обязательно, то у российских пользователей появится как минимум резервный, аварийный доступ к Сети из любой точки сначала России, а затем и всего глобуса в целом. Впрочем, сейчас об этом говорить крайне преждевременно.