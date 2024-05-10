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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит содействовать достижению мира на Украине
Естественно, председатель КНР подразумевает, что мир этот будет достигнут на реалистичных, а не на фантастических условиях.

Вопреки расхожему мнению, что конфликт на Украине и последовавший за его началом срыв коллективного Запада с цепи по отношению к России вынудил Москву броситься в объятию Пекина, и тем самым, дескать, выгоден последнему, на самом деле это, мягко говоря, не так. Дело в том, что из-за конфликта на Украине прахом пошла китайская программа транспортного коридора «Один пояс — один путь», который должен был проходить в том числе по территории Украины. Да и обнищание коллективного Запада, вызванное незаконными антироссийскими рестрикциями («санкциями»), списывать со счетов тоже не стоит: снижается покупательная способность Запада, снижается и доход Китая.

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Поэтому когда политическое руководство Китая говорит о том, что завершение украинского кризиса входит в его интересы, то оно говорит правду. Вот и несколько часов назад председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай будет продолжать оказывать содействие достижению мира на Украине. Пекин, добавил китайский лидер, с самого начала содействовал проведению переговоров и будет продолжать делать это и впредь.

При этом необходимо понимать, что Китай поддерживает именно реалистичные условия переговоров — проще говоря, совершенно справедливо не воспринимает всерьёз нелепую «формулу мира» Зеленского, а предлагает свой собственный план. Который, впрочем, тоже не особо соответствует российским интересам. А завершён этот конфликт теперь уже может быть только на российских условиях. Время для компромисса давно упущено, и упущено самой Украиной при подначивании Запада. Теперь условия для начала переговоров на реалистичных основаниях будут очень жёсткими для Киева и для Запада.

#россия #украина #политика #китай #боевые действия
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