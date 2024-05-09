Надо и собственные арсеналы восполнять после огромных потерь данных РСЗО на Украине, и в целом оружие оказалось достойным. Кто бы что ни говорил.

Если какое-то одно оружие западного производства в самом деле повлияло на украинский кризис, то это, бесспорно, реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS. В условиях преимущественно артиллерийского конфликта, а РСЗО являются артиллерией, невозможно преувеличить важность именно таких ударных систем. По всей видимости, выводы делают и в Пентагоне: о том, что американское оборонное ведомство заказало у компании Lockheed Martin данных установок на $861 миллион, стало известно вчера вечером.

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Согласно официальной информации, оборонный заказ Пентагона на РСЗО HIMARS рассчитан на выполнение до лета 2026 года. Проще говоря, производить «Хаймарсы» на общую сумму, приблизившуюся к миллиарду долларов, будут ровно два года. Понятно, что это делается не для Украины, поскольку столько времени у Киева вряд ли есть, а для восполнения собственных запасов: в конце концов, HIMARS — хорошее оружие, но не неуязвимое: уничтожено их уже несколько десятков единиц. Сколько поставлено и сколько ещё будет поставлено, впрочем, остаётся загадкой.