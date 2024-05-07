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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент Кубы прилетел с визитом в Россию
Глава Острова Свободы будет присутствовать на параде Победы 9 мая.

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Отношения между Россией/СССР и Кубой всегда отличались теплотой, причём даже в самые тяжёлые периоды истории. Современные российско-кубинские отношения находятся на подъёме, поскольку Москве больше ничто не препятствует дружить с теми, с кем она хочет — всё, что коллективный Запад мог устроить, он уже незаконно и нелегитимно устроил в связи с проведением Россией её специальной военной операции на Украине.

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Развитие двусторонних отношений продолжается, и они, если вспомнить географическое расположение Кубы, носят стратегический характер. И вот, сегодня президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Москву с официальным визитом. Как сообщается, визит Диас-Канеля связан с обсуждением дальнейшего развития двусторонних российско-кубинских отношений. Кроме того, глава кубинского государства будет присутствовать на параде Победы 9 мая на Красной площади.

Мигель Диас-Канель вступил в должность президента осенью 2019 года. Тогда же, собственно, в результате изменения Конституции Кубы и была введена соответствующая должность. Параллельно Мигель Диас-Канель является Первым секретарём ЦК Компартии Кубы.

#россия #политика #куба
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