Говорить надо меньше, ударов возмездия наносить — больше.

Украинские и финансирующие Киев западные политики уже практически без стеснения намекают на то, что вскоре в отношении Крымского моста и полуострова в целом будут предприняты действия военного характера. Отдельные особенно сильно потерявшие связь с реальностью и не изучавшие в институтах международное право функционеры и вовсе заявляют о праве Украины на удары по территории России.

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Понятно, что готовится что-то серьёзное. Отдают себе в этом отчёт и в МИД России. Так, сегодня официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Украина при поддержке своих западных покровителей уже открыто готовится к нападению на Крымский мост.

В этой связи Захарова предупредила западные столицы о том, что «любые агрессивные действия против Крыма» получат «сокрушительный удар возмездия». Причём, судя по комментарию представителя МИД, даже в случае провала этих действий, в чём Захарова не сомневается.

О каких таких ударах возмездия, а, главное, какой характер они будут носить и по кому будут наноситься, Захарова тактично умолчала. Учитывая, что конфликт продолжает эскалироваться — в частности, в ближайшее время Киев ожидает получения истребителей F-16 — ситуация может легко выйти из-под контроля. Что до ударов возмездия, то напомним, что чувствительных массированных ударов по объектам энергетики Украины не наносилось с 11 апреля. Система при этом сохраняет целостность и компенсирует дефицит мощности за счёт импорта электроэнергии из Европы. Почему это позволяют делать — вопрос, что называется, со звёздочкой, а ведь напоминаем, что без электричества на Украине очень быстро остановится любая промышленность, которая сейчас трудится исключительно в интересах ВСУ, и затрудняет проведение СВО.