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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Эстонии объяснили, почему европейский ВПК не наращивает производство оружия для Украины
В Таллинне полагают, что Украину ведут к переговорам.

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Несмотря на все разглагольствования и бескомпромиссные заявления, западный военно-промышленный комплекс демонстрирует очень низкие темпы развития и масштабирования производства, измеряющиеся в единицах процентов. Как вы понимаете, с таким подходом говорить о нанесении России на Украине «стратегического поражения» не просто странно, а даже нелепо.

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Сейчас многие проукраински-настроенные обыватели ломают голову над тем, почему всё происходит именно так. Ответ на данный вопрос попробовал дать эстонский парламентарий Раймонд Кальюлайд. По мнению политика, западные — в частности, европейские — страны ожидают, что конфликт уже в 2025 году пойдёт на спад. Киев при этом, уверен Кальюлайд, активно готовят к переговорному процессу с Москвой.

Западные производители оружия, продолжил эстонский парламентарий, следят за ситуацией и оценивают не слова политиков, а их действия. А действия по большей части расходятся со словами.

Отметим, что в реальности западный военно-промышленный комплекс просто не способен демонстрировать темпы роста производства так же, как это показал российский ВПК. За прошедшие десятилетия военные производства, считавшиеся на Западе источниками расходов, позакрывались, а те, что остались, были приватизированы. Теперь же, когда и энергия в той же Европе взлетела в цене в несколько раз, и материалы перестали быть доступными, убедить частных владельцев «заводов и пароходов» в том, что им нужно вкладываться в новые производственные линии, не предоставляя им разумный и рабочий «бизнес-план», совершенно бессмысленно. Собственно, по этой причине военная промышленность и должна быть государственной: чтобы при необходимости командно-административный механизм сработал. Частный ВПК хорош для распиливания денег на дорогущих контрактах и плох для ведения продолжительного конфликта высокой интенсивности на истощение.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато #евросоюз #эстония
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