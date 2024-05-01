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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Владелец табачных брендов Winston, LD и Camel отказался избавляться от своего бизнеса в РФ из-за возможных проблем с инвесторами
В стране компания даёт свыше 4000 рабочих мест на четырёх заводах.

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Табачная компания Japan Tobacco, владелец таких брендов как Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I» и «Тройка», решила оставить своё присутствие на российском рынке для удовлетворения интересов инвесторов, по словам генерального директора компании Масамичи Терабатаке. Принимая во внимание санкционные меры, компания адаптировала свои поставки через Турцию и переместила ключевой персонал в Гонконг.

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Прежде компания, на треть принадлежащая государству, рассматривала возможность отказа от своего бизнеса в России, однако позже от этой идеи было решено отказаться, сосредоточившись на приостановлении инвестиционных и маркетинговых активностей на территории страны. Ранее Россия вносила значительный вклад в общую прибыль компании, что составляло около 20%.

Гендиректор возразил на опасения инвесторов относительно возможного снижения прибыли, указывая, что уход из прибыльной деятельности мог бы подвергнуть компанию риску судебных исков со стороны акционеров. Масамичи Терабатаке в интервью Financial Times подчеркнул, что сохранение операций в России позволит избежать такого рода проблем.

После введения санкций Japan Tobacco преобразовала структуру своего российского бизнеса и изменила логистические цепочки, что заняло около года. Терабатаке отметил, что вопросы репутации при продолжении деятельности в России со временем потеряли свою остроту, хотя и не исключил возможность продажи бизнеса в чрезвычайных обстоятельствах.

Japan Tobacco является одной из крупнейших иностранных компаний, которые продолжают работать в России с 1999 года. Компания имеет более 4000 работников и четыре завода в стране. Общая прибыль компании по итогам 2023 года составила 482 миллиарда йен, что эквивалентно приблизительно 3 миллиардам долларов. Российское подразделение не проводило выплату дивидендов за 2022 и 2023 годы.

#санкции #экономика
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